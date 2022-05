O regresso do Estrela Grande Trail

Carlos Oliveira Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A 21 e 22 de maio, Manteigas volta a acolher o Estrela Grande Trail que promete ser uma edição inesquecível.

Em paralelo com as provas de trail running, decorrerão diversas atividades desportivas, lúdicas e culturais que envolvem todos os participantes e acompanhantes nas tradições locais, com especial destaque para o burel.

Depois de um interregno de dois anos devido aos constrangimentos trazidos pela pandemia, o Estrela Grande Trail (EGT) volta a abrir os exigentes e deslumbrantes trilhos do Parque Natural da Serra da Estrela ao mundo, numa edição que pretende afirmar este evento definitivamente como incontornável não só para trail runners, mas para toda a família, com experiências únicas no coração deste local Património Mundial da Unesco.

Assim, além dos já tradicionais percursos de 49 quilómetros com 2500 metros de desnível positivo (D+), 26 (com 130 metros D+) e 15 (com 800 metros D+), respetivamente, do Estrela Orion Belt, Estrela Tauros e Estrela Ursa Menor, que tornaram o evento numa referência no calendário de trail, realizam-se ainda um kids trail (com distâncias adequadas à faixa etária) e um trail solidário, com 0,50 euros do valor da inscrição a ser entregue à AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela); além de uma caminhada para familiares e acompanhantes dos participantes nas provas competitivas.