"Orgulho de Gaia" marca triplos e ensina valores

José Pedro Gomes Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting Clube de Coimbrões está há vários anos entre os clubes com mais atletas femininas federadas

Desde o final da década de 1980 que o Sporting Clube Coimbrões tem sido uma referência no setor feminino da modalidade, não só pelos títulos conquistados, sobretudo ao nível da formação, como também por ser um dos clubes do país que mais atletas tem nas suas fileiras.

Dando sequência esse estatuto, o emblema de Vila Nova Gaia movimenta, atualmente, cerca de 130 basquetebolistas, desde os escalões mais jovens até à equipa sénior, os quais treinam diariamente no pavilhão municipal atribuído ao clube pela autarquia, o qual já se tornou exíguo para responder a tanta atividade. "O principal entrave para conseguirmos crescer ainda mais é a falta de espaço. Precisávamos de mais pavilhões para treinar, pois, infelizmente, já não conseguimos acolher todas as atletas que nos procuram", lamentou Carlos Pereira, vice-presidente do Coimbrões, garantindo que o clube, mesmo que isso obrigue a muita imaginação na logística, não se desviará da principal missão.