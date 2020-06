Pinto da Costa amarra Sérgio Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 15:44 Facebook

Presidente do F. C. Porto disse após ser eleito que quer renovar com Conceição. Ciclo de Amorim no Sporting está só a começar.

Sérgio Conceição tem mais um ano de contrato com o F. C. Porto e foi para essa realidade que apontou há poucos dias, quando questionado sobre a vontade, já assumida por Pinto da Costa, de ver renovado o vínculo. Depois de ganhar as recentes eleições do clube azul e branco, o presidente portista foi mais longe e chegou a dizer que gostava de ter o mesmo treinador até ao fim do mandato, que acaba em 2024.

Em plena luta pelo título e ainda com a final da Taça para jogar, a continuidade de Conceição no Dragão parece assegurada, pelo menos por mais um ano, a menos que aconteça uma daquelas reviravoltas em que o futebol é pródigo. Seja, ou não, campeão nacional, o treinador dos dragões pode querer abraçar outro desafio no estrangeiro, se lhe surgir uma convite tentador, sabendo-se que tem no contrato com o F. C. Porto uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

No Sporting, Rúben Amorim está a dar os primeiros passos e a construir uma equipa nova, depois de o clube leonino o ter ido buscar a Braga, a troco de 10 milhões de euros. Até ao fim desta época, o jovem técnico vai lutar pelo terceiro lugar e tentar lançar as bases de um leão que seja mais competitivo em 2020/21, pelo que o cenário de saída de Alvalade não se coloca, mesmo que os resultados sejam maus até ao final deste campeonato. A cláusula de rescisão é igual à de Conceição e de Bruno Lage: 20 milhões de euros.

Também sob contrato para a próxima temporada estão João Pedro Sousa (Famalicão), Ricardo Soares (Moreirense), Petit (Belenenses SAD), Natxo González (Tondela), José Gomes (Marítimo), Pepa (Paços de Ferreira) e Nuno Manta Santos (Desportivo das Aves). Em condições normais, estes treinadores têm boas hipóteses de se manter no cargo, pois estão muito perto de conseguir os objetivos a que se propuseram. João Pedro Sousa pode mesmo fazer história, se apurar pela primeira vez o Famalicão para as competições europeias.

A exceção é Nuno Manta, uma vez que o Aves está praticamente condenado à descida de divisão. Falta saber se o clube avense pretenderá manter o treinador na época em que, como parece inevitável, vai competir na LigaPro, numa altura em que vive mergulhado numa crise financeira grave e sem fim à vista.