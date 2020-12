Portugal conta 17 casos de racismo desde o ano passado

Arnaldo Martins Hoje às 19:43 Facebook

Sete processos resultaram em condenações, quatro estão no Ministério Público e três em instrução. Flagelo volta à ordem do dia, depois da bronca do jogo da Champions.

A imagem entrou pelos ecrãs das nossas casas e voltou a colocar o racismo na agenda do dia. No jogo da Liga dos Campeões entre PSG e Basaksehir, o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, ter-se-á referido ao camaronês Pierre Achille Webo como "aquele negro" para avisar o árbitro Ovidiu Hategan dos protestos do adjunto da formação turca. A partir daí, instalou-se a confusão e não houve mais jogo. O mesmo foi retomado no dia seguinte, mas com uma nova equipa de arbitragem. Este é o último caso que se junta a uma extensa lista e que envergonha o mundo do desporto.

Portugal não é exceção e todos se lembram perfeitamente do momento triste ocorrido em Guimarães, em fevereiro deste ano, a envolver Marega. O racismo continua a ser uma doença do mundo novo, mas a vigilância tem sido cada vez mais apertada. Desde 2019, Portugal regista 17 casos de racismo, segundo dados oficiais da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) a que o JN teve acesso. Dez remontam unicamente ao ano anterior, sendo que cinco resultaram em condenações, dois foram remetidos ao Ministério Público (MP), por concurso com crime, dois encontram-se em fase instrutória e apenas um foi arquivado, por impossibilidade de identificar ou notificar o infrator.