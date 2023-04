Prova no Saara: um final feliz em 10.º lugar para atleta portuguesa

Ester Alves Hoje às 19:34 Facebook

A atleta portuguesa Ester Alves concluiu a Maratona das Areias, no Saara marroquino, em 10.º lugar feminino. Uma prova dura, cuja conclusão nos conta aqui, na primeira pessoa. Resta agora cumprir a curta etapa solidária.

Hoje a etapa foi super exigente. A etapa longa de 90 kms deixou muitos estragos e fragilidade. As temperaturas altas provocaram uma grande perda de sais e durante o dia de descanso dormi demasiado e alimentei-me mal. O cansaço e a desidratação provocam muito sono. Durante a noite as temperaturas também estão acima dos 38- 40° C e desidratamos sempre.

Optei por ingerir a maior parte das calorias na etapa longa e durante a última maratona não ingeri nada a não ser água e pastilhas de sal.

A maior parte dos atletas apresentou graves problemas de estômago porque, nestas condições e com estas temperaturas, é impossível fazer uma boa gestão da alimentação.

Mas foi a última etapa. Damos tudo o que temos no corpo e superamos todos os limites da capacidade mental para gerir a força até à meta.

Todos os que alcançaram a desejada meta revelam fragilidades e fraqueza, mas a alegria de terminar talvez ajude.

Até amanhã de manhã não há muita comida, por isso optamos por ficar na tenda até anoitecer, a deixar o corpo desligar para que a fome não chegue.

Depois de amanhecer ainda vamos fazer 9 kms da etapa solidária e não competitiva. Só depois disso e de uma longa viagem de autocarro chegaremos a Ouarzazate.... onde nos espera uma água fresca, uma cola saída do gelo... Ansiosa... E ao mesmo tempo feliz e realizada.

(Nota da Redação: Ester Alves terminou a Maratona das Areias em 10ª classificada feminina, numa corrida ganha pela francesa Maryline Nakache, seguida da marroquina Aziza El Amranyse e da japonesa Tomomi Bitohse. Nos homens, o pódio é dos marroquinos Mohamed El Morabity e Aziz Yachouse e do francês Mathieu Blanchard. O favorito e líder da corrida até ontem era Rachid El Morabity, penalizado em três horas por alegadamente receber alimentação não permitida, facto que o atleta nega e que o levou a abandonar a prova)

