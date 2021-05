Quase 185 mil solidários a correr pelo Mundo

Ivete Carneiro Hoje às 20:21 Facebook

A oitava edição da corrida mundial solidária Wings For Life World Run cumpriu-se este domingo com um recorde e uma portuguesa a dar cartas. Temos campeã!

Entre os 184 236 inscritos de 195 países para a Wings for Life World Run 2021 estava Vera Nunes. A atleta portuguesa correu 48 km e uns trocos e isso valeu-lhe o título de vice mundial entre as mulheres. Correu por quem não consegue e voltou a dar marcas pela nossa bandeira.

Num dia de recordes, a corrida gerida por uma aplicação de telemóvel reuniu mais 4,1 milhões de euros para a investigação de um tratamento para as lesões da espinal medula, somando 33,3 milhões desde que a ideia desta prova sem fronteiras nasceu.

E se Portugal ainda foi tímido nas participações (cerca de 300), está na frente da missão, com duas equipas de investigadores dedicados a projetos financiados pela Fundação Wings For Life.

Em Portugal continental, a corrida arrancou às 12 horas, ao mesmo tempo dos restantes países, com a aplicação a dar a contagem decrescente aos corredores. Depois, tratou-se de ir o mais longe possível até o carro-meta (que sai 30 minutos depois, a 15 km/hora, de vai acelerando) passar por cada um dos participantes.

O título global masculino foi pela terceira vez para o sueco Aron Anderson, com 66,8 km percorridos. Do lado das mulheres, a russa Nina Zarina correu 60,1 km de solo norte-americano, arrancando também o seu terceiro título mundial.

Vera Nunes, que foi do Montijo em direção a Vendas Novas, dizia-se feliz. "Estou muito contente em relação ao resultado, pois apesar das dores que tenho sentido nas últimas semanas acabei por correr muito motivada. Para isso foi essencial o apoio do meu grupo e do meu treinador, o António Sousa. Uns foram ao meu lado, outros de bicicleta e outros seguiram-me de carro, tudo para me apoiar."

A Wings for Life World Run já tem novo encontro marcado com o Mundo no dia 8 de maio de 2022.