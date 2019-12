Seleção Nacional: mais estatuto rumo ao europeu

Vasco Samouco Hoje às 21:55 Facebook

Depois de ser campeão da Europa, Portugal conquistou a Liga das Nações este ano e vai defender o título de 2016 com várias caras novas na equipa

Não houve um Éder, mas nem isso impediu a seleção portuguesa de consolidar-se ao mais alto nível e cimentar a veia ganhadora, estreada em Paris e com pernas para continuar a andar. Depois de ser campeão da Europa em 2016, Portugal conquistou a Liga das Nações em 2019 e em três anos afastou todos os fantasmas. Para além de tudo o resto, agora até já tem a aura vencedora e por isso vai para 2020 com aspirações infinitas em prolongar o momento único no próximo Campeonato da Europa.

Claro que o ano prestes a terminar não foi tão memorável como 2016. Ganhar troféus já não era novidade e só isso faz toda a diferença. Ou porque a Liga das Nações não é um Campeonato da Europa. Só que isso são só pormenores. Três anos depois do feito inédito, inesquecível, inesperado e épico de Paris, a seleção portuguesa voltou a bater a concorrência e como isso antecede outro Europeu, então sobram as razões para se olhar para 2020 com aquele sorriso malandro de quem espera mais coisas boas.