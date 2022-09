Sem frutos da cantera e nómada por obrigação

Crestuma joga no segundo patamar da A. F. Porto e chama casa ao estádio do Grijó. Ausência de formação é problema

Diz o ditado popular que "quem não tem cão caça com gato" e é essa a filosofia do Futebol Clube de Crestuma, um emblema obrigado a jogar em casa emprestada e sem atletas na formação, que tem de se reinventar constantemente para manter o nível. Ainda assim, os gaienses disputam a Divisão de Honra da A. F. Porto e só pensam em atingir patamares ainda mais elevados.



Já com 85 anos de existência, o Crestuma jogava no campo pelado da Bela Vista, mas, quando chegou à 1.ª Divisão Distrital, passou a ser obrigado a disputar os jogos em casa num relvado sintético, o que tem originado muitos constrangimentos ao clube. "A reconstrução do nosso campo está prometida há mais de 20 anos, mas acredito que até ao final da época poderemos ter boas notícias neste tema. Andar com a casa às costas causa muitas dificuldades de logística e tira-nos também adeptos no dia de jogo", lamenta o presidente, Faustino Sousa. O Estádio Municipal de Grijó será o local de jogos do Crestuma em 2022/23.