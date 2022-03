Suunto 5 Peak, média gama com performance de topo

Carlos Oliveira Hoje às 13:00 Facebook

A marca finlandesa lançou este ano a versão 5 Peak, um relógio que está a meio da tabela em termos de funcionalidades e preço, e que procura ter o máximo possível sem deixar a carteira furada.

Análise geral

O primeiro destaque do relógio vai para o peso. São 39 gramas que quase nem se sentem. Para quem vem de gerações mais antigas de relógios GPS, é uma grande mais valia.

A Suunto ao longo destes anos sempre foi aclamada e procurada pelos demais atletas por dois grandes motivos: a precisão e a autonomia da bateria.

Após a configuração da app que faz o interface no telefone e com as métricas devidamente calibradas, fizemos quatro atividades que resultaram num total de uso de 6 horas de GPS. Fizemos corrida de estrada, trail e caminhada.

A primeira atividade sofreu de uma condição muito comum em relógios GPS a que chamamos de período de calibração. Fizemos uma corrida de 13Km, com outro relógio e tivemos um desvio final de 1,5 quilómetros. É um desvio grande, mas é um sintoma recorrente e que não é motivo de alarme. Na atividade seguinte, a diferença foi de 50 metros para uma corrida de 10 quilómetros, o que é perfeitamente aceitável para um dispositivo GPS.

Agulhas afinadas, partimos para a análise da bateria

Um ponto de enorme destaca na bateria do Suunto 5 Peak. Quando selecionamos uma atividade, ainda antes de carregar em "Star/iniciar", temos a possibilidade de escolher de entre três modos de bateria: performance (20 horas), endurance (40 horas) ou tour (até 100 horas). Para um relógio de média gama, não há competição neste segmento. É verdadeiramente surpreendente, e o facto de ser possível alternar o modo com um único clique é muito prático.

Na nossa análise, após uma carga completa da bateria do relógio, conseguimos uma semana de utilização mista, com o total de 6 horas de uso de GPS em modo performance.

Outros destaques

É um smartwatch, mas com uma orientação dedicada à monitorização desportiva. E, como tal, é possível fazer o registo de mais de 80 tipos de atividades. Faz a análise do sono e análise da frequência cardíaca com os sensores integrados. Podemos controlar a reprodução de música do telemóvel com o próprio relógio, mesmo durante o treino. Enquanto smartwatch, recebe as notificações do telefone de chamadas, mensagens, emails, alertas de calendário, etc.

A afinar

A luminosidade do display de 43 milímetros de diâmetro durante o dia não é fantástica. Às vezes, tendo em conta a direção da luz, a leitura da informação não é imediata. Mesmo a iluminação, parece ser insuficiente.

O relógio não tem altímetro barométrico, porque para isso o preço já disparava. Mas, não sentimos que a leitura ao nível de elevação sofresse um desvio considerável.

Resumo

A Suunto conseguiu desenvolver um relógio que, não tenho novidades incríveis, consegue surpreender por reunir o melhor de dois mundos. Temos uma excelente autonomia da bateria a um preço acessível.

Nota: O equipamento foi cedido pela marca

PVP: 299€