Tarantini: "Nunca tive medo num estádio de futebol"

José Pedro Gomes Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Com 400 jogos disputados pelo Rio Ave, onde passou os últimos 12 anos da carreira, Tarantini (Ricardo José Vaz Alves Monteiro) é um dos símbolos do clube e um dos mais emblemáticos jogadores da Liga, o que lhe confere propriedade para, aos 36 anos, fazer uma reflexão sobre a evolução do futebol português nesta recente década e perspetivar o futuro, até porque já tem assegurada a renovação por mais uma temporada.

Que imagem acha que o futebol português tem de si?

Acho que criei uma boa imagem, por aquilo que sou e pelo percurso que fiz, com seriedade, competência, trabalho e dedicação, e vindo de baixo. Mostrei que era possível deixar uma marca num clube com a dimensão do Rio Ave, que é bem mais difícil do que ganhar títulos por clubes como o Benfica, F. C. Porto ou Sporting.

A falta de um título é o que o aborrece mais quando olha para sua carreira?

Chateia-me bastante. Foi muito importante estarmos nas finais, e provavelmente um dos erros que cometemos foi não acreditar suficientemente que podíamos ganhar. Mas a chapada maior que senti no Rio Ave foi quando perdemos nos quartos de final para o Aves, no ano em que ganharam a Taça de Portugal, encontrando o Sporting naquela fase complicada.