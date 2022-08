Tempus: a estreia de uma nova estabilidade

O novo modelo da marca americana Saucony oferece o suporte acrescido a todos os tipos de passada.

É apresentada como a sapatilha de eleição para quem precisa de estabilidade, esse palavrão que costuma vir associado a peso e lentidão. Só que talvez não. Serve perfeitamente as passadas neutras e não prejudica a performance.

A primeira impressão é a de uma sapatilha camião. É grande e alta. Mas logo se percebe que é uma impressão errada: o pé afunda-se na palmilha e fica perfeitamente encaixado na forma, protegido por todos os lados. E aí começa a diferença para outras sapatilhas de estabilidade acrescida: é suave e leve, mas estável.

É o resultado da associação da espuma PWRRUN PB (amortecimento, leveza e conforto) com a mais rígida PWRRUN Frame (estabilidade e reatividade) ao longo de toda a sola intermédia, com contorno do pé. A PWRRUN começando acima da entressola no calcanhar e, numa forma curvada, acaba debaixo na frente, para apoiar o pé na aterragem e favorecer a transição.

Passando para a parte superior, reencontramos a malha simples e sem costura, feita de materiais reciclados, leve e muito respirável que já tínhamos provado nas últimas Kinvara. Testámo-la em dias de inferno e não nos cozeu os pés. Os atacadores presos a uma tira de borracha que vem do calcanhar ajuda a ajustar o pé e a língua presa ao corpo da sapatilha não se move durante a corrida.

Regressando à sola, a Saucony recorreu à habitual borracha mais dura para garantir uma maior durabilidade da sapatilha. E isso confere-lhe uma ótima tração em tempo seco, mas não em tempo húmido e menos ainda em paralelos.

Com um drop comum de 8 mm e um peso de 252 gr no modelo médio masculino e 224 no modelo médio feminino, é uma sapatilha com uma pequena particularidade, pelo menos para esta corredora que escreve: a habituação demora algum tempo e passa por um ligeiro formigueiro. Posto isto, revela-se mais rápida do que o esperado, por ser mais leve do que parece. As Tempus são, por isso, adequadas tanto aos treinos diários como a uma média/longa distância ou, até, a um treino rápido.

Enormíssimo senão: o preço. O PVP está fixado nos 190 euros.

Nota: o produto foi cedido pela marca.