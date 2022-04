Treino solidário de trail pelo fim do bullying

Carlos Oliveira Hoje às 13:48 Facebook

O fórum nacional XTrail Running está a organizar um treino solidário a acontecer no próximo dia 8 de maio no Parque Temático Molinológico, em Oliveira de Azeméis.

Neste treino solidário "No Bully", juntam-se várias caras conhecidas do trail, como Ester Alves, Lucinda Sousa, Mário Elson, José Moutinho, entre outros.

O que torna este treino aberto diferente é o facto de a totalidade do montante das inscrições, sob a forma de donativo, reverter a favor da associação "No Bully Portugal". Esta organização sem fins lucrativos trabalha com o objetivo de pôr fim ao bullying nas escolas.

Quanto ao perfil técnico do treino aberto, não terá caráter competitivo e será dividido em caminhada de 7 quilómetros e 170 metros de desnível positivo e trail nas distâncias de 13 e 18 quilómetros, com 500 e 1000 metros de desnível positivo, respetivamente.

As inscrições podem ser feitas na página de Facebook do evento.