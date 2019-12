Tubarões bebés já sabem ganhar medalhas

Bernardo Monteiro Hoje às 17:39 Facebook

Clube de Gaia apenas tem um ano de vida e insere-se num projeto que visa promover a prática da natação

O clube Os Tubarões de Gaia está localizado perto do bairro de Vila d"Este, em Vila Nova de Gaia. O projeto iniciou-se em setembro do ano passado com o objetivo de fomentar a prática da natação, numa região em que não há muitas opções no que toca a esta modalidade. É uma iniciativa integrada na Escola de Natação de Gaia e apenas alberga os atletas de competição, que representam o clube durante o fim de semana nas provas. "A ideia partiu de um grupo de pais, que queriam uma vertente competitiva para os filhos, em vez de só praticarem a natação como aprendizagem", afirma Carla Cruz, a presidente do clube.

"Em termos de apoios, tanto a Câmara, como os pais dos atletas são fundamentais, pois sem eles não teríamos uma estrutura organizada, e muito menos instalações de treino", continua a líder. O clube veio combater uma necessidade da cidade, uma vez que antes havia muitos atletas a irem de Gaia para outras localidades, para praticarem competitivamente a modalidade e agora verifica-se o inverso, com vários atletas de fora a procurarem o clube. Como prova dessa procura, já há uma lista de espera. Neste momento, os Tubarões de Gaia contam com cerca de 100 atletas.