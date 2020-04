Um ano depois, a Youth League continua jovem para o F. C. Porto

Nuno Barbosa Hoje às 14:58 Facebook

Faz hoje um ano que os dragões venceram o Chelsea e conquistaram a Liga dos Campeões do futebol de formação. É um dos grandes marcos da formação dos azuis e brancos.

Foi a 29 de abril de 2019, faz hoje um ano, que a equipa sub-19 do futebol portista tocou os céus da Europa, ao conquistar a Youth League, também conhecida por Liga dos Campeões daquele escalão. A vitória sobre o Chelsea, na final, por 3-1, permitiu a este grupo de jovens jogadores entrar na história do futebol português, do F. C. Porto e, ainda, do presidente mais titulado do Mundo, Pinto da Costa. Comandados por Mário Silva, os portistas depositaram no Museu do Dragão um troféu inédito, que, todos acreditam, trouxe ainda maior visibilidade à fábrica de talentos portista.

À boleia do treinador e do capitão Diogo Queirós, bem como dos seis campeões europeus que, entretanto, se fixaram na equipa principal, sob o comando de Sérgio Conceição, o JN revisitou Nyon, epicentro desta epopeia que terminou um dia depois da conquista, com a devida vénia da cidade Invicta aos campeões. "Este era um título que o presidente ainda não tinha ganho e nós queríamos oferecer-lhe. O facto de ser um presidente tão titulado e termos a oportunidade de oferecer-lhe um título inédito serviu-nos de motivação", explicou-nos o treinador Mário Silva.

Logo à chegada, chapa três no Hoffenheim e passaporte para a final. As palestras do treinador, antes de cada um dos dois jogos em solo suíço, também catapultaram a ambição do grupo, conforme nos contou o capitão Diogo Queirós. O central foi, de resto, o marcador do golo que devolveu à liderança do marcador, na final. Antes, Fábio Vieira marcou o primeiro e Redan empatou para o Chelsea. Depois, Afonso Sousa fez o 3-1 final.

"Faltavam 15 minutos para o fim, mas pareceu uma eternidade", contou o capitão, ante de recordar o momento em que ergueu aos céus o troféu de campeão europeu. "Era muito pesado, tive que fazer força para o levantar", afirma. A festa prosseguiu no hotel. Diogo Queirós ficou no quarto com Diogo Leite a responder às mensagens de felicitações que lhes chegavam. Outros ficaram na zona do bar até de manhã. "Não houve queixa nenhuma por parte do hotel, sinal da maturidade deste grupo", vinca Mário Silva.

Regresso a Portugal, mar azul no aeroporto, almoço com Pinto da Costa e receção na Câmara Municipal do Porto. Momentos inesquecíveis que pretendem repetir no escalão sénior. Palavra de Diogo Leite: "Este título deixou-me motivado para ganhar a Liga dos Campeões. Espero conseguir".