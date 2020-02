Valores sociais são a base de um projeto vencedor

Hoje às 16:56 Facebook

Feirense tem todos os escalões em atividade. Objetivo é que os jovens andebolistas cheguem aos seniores

Quando souberam que a equipa principal ia defrontar o Sporting na Taça de Portugal, no final de janeiro, os responsáveis pelo andebol do Feirense encararam o sorteio "como um prémio pelo trabalho que vem sendo feito pelo clube nos últimos anos", sobretudo nos escalões mais jovens, cujo principal objetivo é "formar atletas para os seniores com a melhor qualidade competitiva possível", que sejam capazes de lutar por "objetivos ambiciosos". O sucesso do projeto mede-se numa equipa principal em que "apenas três jogadores não foram formados no clube", refere Manuel Gregório, coordenador do andebol fogaceiro há sete anos.

O Sporting confirmou o estatuto de favorito no jogo da Taça, mas o Feirense também soube rentabilizar a exposição mediática da eliminatória, "fundamental para avivar algumas mentes sobre o andebol na Feira". Com todos os escalões jovens em atividade, está pensada, na próxima época, a criação de um equipa sénior feminina, o único espaço em branco no cronograma da secção. "A evolução tem sido positiva, mas sabemos que temos de melhorar a captação, sobretudo no setor feminino", explica Manuel Gregório, que aponta à construção de um pavilhão próprio como "fundamental" para o crescimento do clube.