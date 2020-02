Vasco da Gama a descobrir o basquetebol há 100 anos

Bernardo Monteiro Ontem às 22:35 Facebook

Clube da cidade do Porto celebra histórico centenário na quinta-feira

Numa altura em que o desporto era visto como um escape para as vidas atribuladas da época, em termos sociais e económicos, um grupo de operários fundou, a 20 de fevereiro de 1920, o Sporting Clube Vasco da Gama. Um histórico clube da cidade do Porto, originalmente sediado na Rua 6, n.º 7, do Bairro Herculano, posteriormente denominada Rua de Alexandre Herculano, onde ainda hoje está sediado e onde nasceram e cresceram os fundadores: Armando Plácido, João Vidrago, Boaventura, José Garrido e José Norton, entre outros. Garrido e Norton seriam eleitos os primeiros presidentes do clube vascaíno, que na próxima quinta-feira está de parabéns, ao celebrar 100 anos.

Inicialmente, o Vasco da Gama dedicava-se ao futebol, mas estendeu-se ao boxe, à natação, ao andebol e ao basquetebol. Posteriormente, por volta de 1960, dedicou-se de forma exclusiva a esta última modalidade, na qual já tinha obtido alguns títulos. Manuel Rodrigues é o atual presidente do Vasco da Gama, acumula funções como treinador, e a relação com o clube é uma história que remete a algumas gerações passadas. "O meu avô jogou na primeira equipa do Vasco da Gama. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e mesmo eu passámos todos por esta casa. Esta instituição já faz parte da família", afirma orgulhosamente.