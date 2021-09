Especialistas absolvem árbitro no golo de Taremi

Nuno A. Amaral Hoje às 08:17 Facebook

Decisão do romeno Ovidiu Hategan levantou onda de protestos entre os adeptos portistas, mas ex-árbitros consideram que o lance foi bem analisado.

O lance mais polémico do jogo entre o Atlético de Madrid e os dragões fez correr ondas de choque entre os adeptos portistas, que, sobretudo nas redes sociais, se revoltaram com a anulação do golo marcado por Taremi, aos 80 minutos. Ora, segundo os especialistas de arbitragem ouvidos pelo JN, o romeno Ovidiu Hategan acertou ao invalidar o tento do avançado iraniano, numa decisão que teve o aval do VAR, o italiano Marco Di Bello.