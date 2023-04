"Espectáculo inolvidável" na inauguração das Antas

O 26.º aniversário da revolução militar de 1926, que instaurou o Estado Novo em Portugal, ficou marcado pela visita do então Presidente da República, o general Craveiro Lopes, à cidade do Porto. A ocasião foi alvo de uma extensa cobertura por parte do Jornal de Notícias que, à semelhança de todas as outras publicações da altura, trazia na primeira página o "ok" do regime, com uma simples mas elucidativa frase - "este número foi visado pela Comissão de Censura".

Assim, não é surpresa que a cobertura mediática se tenha pintado de elogios e um desfilar de adjetivos, logo a abrir a primeira página. "A presença do Chefe de Estado na cidade do Porto, que desde a primeira hora se assinalou pelo mais vivo e espontâneo sentimento de alegria por parte da população nortenha culminou em apoteose com as cerimónias inaugurais, ontem realizadas, comemorativas do movimento militar do 28 de maio, cerimónias a que presidiu, com a melhor disposição e o seu mais franco sorriso a figura respeitável do Chefe de Estado. Nestas palavras o que queremos sublinhar é que a cidade do Porto, sempre cavalheiresca e fidalga, esteve presente em todas as festas, manifestando a alegria do seu coração, testemunhando ao Presidente da República o seu apreço sincero e a sua expressiva simpatia", pode ler-se na edição de 29 de maio de 1952, cuja manchete retratava: "O Presidente da República inaugurou importantes melhoramentos integrados no programa das comemorações do 28 de Maio". Entre as várias visitas feitas pelo então chefe de Estado na Invicta, destacam-se a inauguração do Túnel da Ribeira, do Mercado do Bom Sucesso e, claro, do Estádio das Antas.

A nova casa do F. C. Porto "tornava-se, finalmente, uma doce e palpável realidade". Ainda na primeira página era feita uma referência às cerca de 20 mil pessoas que, sem terem conseguido comprar bilhete para a inauguração, se juntaram em torno do recinto e "quando finalmente apareceu o automóvel presidencial (...) deram mais calor, se possível, às suas entusiásticas aclamações, que se vinham repetindo sem cessar desde a chegada do cortejo". No meio de muitas citações dos discursos proferidos, a reportagem do JN destacava, ainda, que "ao assomar ao camarote o sr.º General Craveiro Lopes ouviu delirantes aclamações". Na secção desportiva, o destaque foi, claro, para o jogo entre F. C. Porto e Benfica, em que "o clube de Campo Grande se mostrou sempre mais coordenado", acabando por "conquistar brilhantemente" a "Taça General Craveiro Lopes, batendo o F. C. Porto por 8-2".