Esperadas propostas milionárias para a compra do Manchester United

Rui Almeida Santos Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O processo de venda do Manchester United deverá conhecer novos capítulos até às 21 horas desta quarta-feira, sendo esperada a apresentação de pelo menos uma proposta na ordem dos 5 mil milhões de libras, qualquer coisa como 5,68 mil milhões de euros à taxa atual.

A oferta deverá ser feita pelo Sheikh Jassim bin Hamas Al Thani, filho do bilionário e antigo Emir do Catar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e também presidente do QIB, um dos maiores bancos do Catar, revela a estação "Sky Sports".

Uma comitiva catari visitou as instalações do United na semana passada e ter-se-á decidido em voltar à carga para a compra do clube, após uma uma primeira investida em fevereiro deste ano.

PUB

Os valores pretendidos pela família Glazer, dona dos "red devils", ascendem a 6 mil milhões de libras, que equivalem a mais de 6,8 mil milhões de euros.

Esta quarta-feira são esperadas, pelo menos, mais quatro propostas, entre as quais uma de Jim Ratcliffe, CEO da INEOS, que ainda não terá desistido da ideia de adquirir o clube, mas já garantiu que não o pretende fazer a "qualquer preço".

Não é líquido que os Glazer se decidam pela venda do Manchester United, estando em cima da mesa possibilidades que vão desde a compra da totalidade do clube ou de apenas uma percentagem.