Esperança alemã no carisma de Xabi Alonso

Adeptos do Bayer vêm no espanhol a solução para a crise de uma equipa que vale 470 milhões de euros.

Em Leverkusen, reina a convicção de que a crise de resultados do Bayer vai terminar com a chegada de Xabi Alonso ao leme da equipa alemã. Depois de ter conquistado apenas cinco pontos nas primeiras oito jornadas da Bundesliga e três noutros tantos jogos da Champions, o suíço Gerardo Seaone foi substituído no cargo pela antiga estrela do Real Madrid e do Bayern de Munique na semana passada, numa decisão da Direção do clube que agradou aos adeptos.

"Temos uma equipa com qualidade a mais para aquele tipo de resultados. Estávamos no penúltimo lugar da Bundesliga. Isso é impensável", diz, ao JN, Ralf Klaus, estudante, de 18 anos. O primeiro jogo de Alonso saldou-se por uma goleada em casa ao Schalke 04 e serviu para aumentar a confiança, embora o verdadeiro teste a uma possível reviravolta na temporada esteja marcado para hoje, diante do F. C. Porto: "O adversário é mais forte do que o de sábado, mas podemos ganhar. Neste grupo da Champions, já vencemos em casa o Atlético de Madrid, pelo que também podemos bater o F. C. Porto".