Esperança para ter Pepe de volta ao F. C. Porto já em Lyon

Capitão está em repouso depois da "pequena cirurgia" a que foi sujeito na sequência de um corte na cabeça.

O capitão de equipa teve de ser sujeito a uma pequena intervenção cirúrgica, após o encontro de quarta-feira com o Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O internacional português sofreu um choque de cabeças com Paquetá, logo no primeiro minuto da partida, ainda aguentou até ao intervalo, mas a ferida corto-contusa na zona frontal da cabeça ditou mesmo a substituição. Pepe falha, com toda a certeza, o duelo de domingo com o Tondela, mas há uma pequena esperança para que possa recuperar a tempo da visita a França, na próxima quinta-feira.

O central portista foi assistido no relvado do Dragão e jogou toda a primeira parte com uma ligadura na cabeça, mas a profundidade da ferida, verificada ao intervalo, levou os responsáveis médicos portistas a optarem pela operação. Pepe está agora em repouso e a fazer tratamento, segundo a única informação prestada pelos dragões, ficando de fora das opções no regresso ao campeonato. A disponibilidade física para a visita a Lyon não é garantida, mas também não está colocada de parte, sobretudo por causa do espírito de luta do futebolista.