Esperança por David Neres mantém-se intacta

Luís Antunes Ontem às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

David Neres, extremo das águias, não acompanhou os restantes elementos do plantel na preparação no relvado, realizada esta terça-feira, no Seixal. Contudo, ao que apurámos, os responsáveis do clube mantêm a esperança que o atacante possa ainda recuperar a tempo do embate com o F. C. Porto.

O plantel, que gozou um dia de folga após a eliminatória da Taça de Portugal, nas Caldas da Rainha, regressou ao trabalho no Seixal. O atacante, uma das principais peças de Roger Schmidt, continua a efetuar tratamento da lesão muscular na coxa esquerda, contraída durante uma sessão de treino, que o forçou a falhar o encontro com o PSG, na Liga dos Campeões.

O jogador, que também ficara no banco no confronto com o Rio Ave, trabalha com a esperança de se estrear no recinto portista.