Esperança renovada e Ricardo Horta na ementa

Adeptos acreditam no regresso aos títulos, dão crédito ao novo treinador e elogiam gestão de Rui Costa.

Depois de três anos de seca de títulos, os adeptos aproveitaram este domingo de sol para ver de perto os ídolos e as novas caras do plantel, numa missão que serviu para renovar a esperança de um reencontro com as conquistas. "É o primeiro ano do novo treinador... A expectativa é regressar aos triunfos, mas vamos com calma". A prudência de Luís, que veio da margem sul, acompanhado pela família, não se mantém, contudo, em relação a outras questões, nomeadamente, no que toca a reforços, apontando a mira à contratação de Ricardo Horta, do Sporting de Braga: "Era uma boa opção".

Ao lado, seguiam mais adeptos entusiasmados. "Trazemos um infiltrado que ainda não foi convertido. Pode ser que seja hoje ", referiu, ao JN, Francisco Carneiro, porta-voz de um grupo proveniente de Algueirão e Miranda do Douro. Um jovem portista acompanhava o animado grupo. "Com este treinador da escola alemã espero que haja mais exigência e se consiga limpar a casa. Chegar a títulos e dar outra competitividade", sintetizou Francisco, em tom convicto. Apesar do atual quarteto de reforços, alertou para a necessidade de "um trinco" e um "central". "Há experiência, mas falta velocidade nos contra-ataques". Francisco classificou o dossiê Ricardo Horta como "um jogo do gato e do rato". "O Benfica quis sempre mais e, agora, se o treinador diz que é necessário tem de fazer um esforço", salienta.

Por outro lado, dá nota positiva a Rui Costa que, em 10 meses de gestão, "limpou um pouco da casa".