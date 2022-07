Espetáculo motonáutico traz milhares à zona ribeirinha de Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 18:44 Facebook

Cerca de 80 pilotos, oriundos de 18 países, competem no Campeonato Europeu de Aquabike, que tem lugar em Penafiel.

António Fontes chegou, na manhã de ontem, à zona ribeirinha de Entre-os-Rios, acompanhado de um grupo de amigos, com quem costuma fazer, diariamente, a caminhada matinal. Mas, este fim de semana, o passeio vai ser mais demorado e com mais adrenalina e movimento, pois o rio é palco do Campeonato Europeu de Aquabike, um evento que acontece até amanhã e que acolhe cerca de 80 pilotos, de 18 países.

"Por estes dias, o percurso junto ao rio demora mais um bocado. Com um evento destes, as coisas tornam-se muito mais agradáveis", referiu ao JN António Fontes, satisfeito por a sua terra acolher esta competição, que recebe milhares de visitantes ao longo do fim de semana.

Para o sucesso do evento contribui "a beleza do local", e o desejo deste morador é "que se repita por muitos anos. "É um espetáculo muito bonito e Entre-os-Rios tem condições para que quem nos visita passe aqui uns momentos muito agradáveis", referiu, reconhecendo que apesar de o evento trazer alguns constrangimentos à comunidade local, pelas dificuldades de circulação, estes têm sido facilmente ultrapassados.

Debruçados nas grades, nas margens do rio Tâmega, António Marques e Sérgio Pereira apreciaram as acrobacias dos primeiros momentos de competição, na manhã de ontem. "Isto é um bom espetáculo", disse Manuel Marques, que veio pela primeira vez a Entre-os-Rios ver a competição.

Já o amigo Sérgio Pereira, mais adepto dos desportos dentro de água, é um repetente como espetador e este ano voltou a não perder pitada. "Gosto muito deste espetáculo e venho sempre que posso. Porque este é um excelente espetáculo, com um cenário muito bonito".

Ao longo do fim de semana, são esperadas milhares de pessoas na zona sul do concelho de Penafiel para assistir às provas do Campeonato da Europa de Aquabike, uma iniciativa organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel.

"Vamos ter aqui um fim de semana com muita adrenalina, muito espetáculo, tudo aquilo que Penafiel já nos habituou a ter", garantiu Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, acrescentando que enquanto presidir aquele órgão, "este evento vai ser sempre em Penafiel".

Satisfeito com o facto de Entre-os-Rios ter sido escolhido para ser o palco desta prova do Campeonato da Europa, Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, destacou a sua importância "para Penafiel e para o país", pela sua dimensão nacional e internacional.

"É muito importante podermos receber aqui este campeonato, esta prova e estas equipas, com os melhores pilotos do mundo. É prestigiante para o concelho, importante para a economia local e é bom para promovermos a zona sul do nosso concelho, que é extraordinária do ponto de vista paisagístico", frisou o autarca.