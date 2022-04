Espinho desce aos distritais e jogo acaba em confusão

JN Ontem às 22:33 Facebook

Na penúltima jornada da fase de manutenção, os "tigres" perderam com o Gondomar (0-1) e a despromoção aqueceu os ânimos no Estádio Marques da Silva.

O jogo entre o Espinho e o Gondomar (0-1), que selou a permanência dos gondomarenses no Campeonato de Portugal e a queda dos "tigres" nos campeonatos distritais acabou com os ânimos muito exaltados nas bancadas e no relvado, com jogadores e adeptos da equipa envolvidos em confusão.

Alguns adeptos chegaram mesmo a invadir o relvado, obrigando à intervenção das forças policiais. O descontentamento dos adeptos foi bem visível, mas a polícia conseguiu controlar a situação.