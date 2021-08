Espírito Santo conta com Kane e Son para assegurar apuramento

JN/Agências Hoje às 17:47 Facebook

O treinador português Nuno Espírito Santo, do Tottenham, afirmou esta quarta-feira, que é "obrigatório" vencer na quinta-feira o Paços de Ferreira e assegurar o apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência Europa.

"Este é um jogo em que é obrigatório vencer e em que temos de decidir a eliminatória na segunda mão", afirmou Espírito Santo, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os castores, que ficou sobretudo marcada pela notícia da continuidade do avançado Harry Kane nos "spurs".

O técnico português assumiu que vai apresentar uma equipa mais parecida com o "onze" habitual, algo que não aconteceu na primeira mão, em que acabou derrotado na Mata Real, por 1-0.

"Essas mudanças resultaram do cansaço das viagens e de semanas atípicas de treino. Esta semana foi diferente, estivemos todos juntos e podemos tomar decisões diferentes", referiu o Espírito Santo, acrescentado que o sul-coreano Son está recuperado de lesão e poderá ser opção, assim como o avançado Harry Kane.

O Tottenham-Paços de Ferreira está agendado para as 19.45 horas e terá arbitragem do francês Ruddy Buque.