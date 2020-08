Espírito Santo elimina Pedro Martins e passa aos "quartos" da Liga Europa

JN Hoje às 22:26 Facebook

Sortes diferentes para as equipas com portugueses nos oitavos de final da Liga Europa. O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santos, está nos "quartos" depois de derrotar (1-0) o Olympiacos, de Pedro Martins, enquanto o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, foi eliminado da Final 8 pelos suíços do Basileia (1-0).

Num duelo de portugueses, os "wolves", que contam no plantel com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, Pedro Neto, João Moutinho, Diogo Jota e Daniel Podense, resolveram cedo a eliminatória com um golo do mexicano Raúl Jiménez, aos 9 minutos, de grande penalidade.

O conjunto grego, no qual atuam José Sá, Bruno Gaspar, Ruben Semedo e Cafú, teve mais posse de bola, criou mais ocasiões para dar a volta ao encontro, mas não as conseguiu concretizar e viu o sonho de disputar a Final 8 ficar pelo caminho.

Por seu lado, em Basileia, a tarefa do Eintracht Frankfurt estava bastante dificultada, depois da derrota caseira por 3-0, e não conseguiu dar a volta à eliminatória, perdendo na segunda mão, por 1-0, com golo de Frei aos 88 minutos.

Nos encontros da tarde, o Sevilha derrotou a AS Roma de Paulo Fonseca, por 2-0, numa eliminatória a uma só mão devido à pandemia de covid-19. Os golos foram marcados por Reguilón, aos 22 minutos, e ​​​​​​​En-Nesyri, quase em cima do intervalo.

Já os alemães do Bayer Leverkusen garantiram o apuramento ao vencerem, em casa, os escoceses do Rangers, por 1-0, com golo de Diaby, após o triunfo fora, por 3-1 na primeira mão.

A Final 8 disputa-se na Alemanha, de 10 a 21 de agosto.

Os quartos de final já estão definidos e disputam-se a uma só mão. A 10 de agosto os ingleses do Manchester United jogam com os dinamarqueses do Copenhaga, os italianos do Inter de Milão medem forças com os alemães do Bayer Leverkusen. No dia 11, os ucranianos do Shakhtar Donetsk defrontam os suíços do Basileia e os ingleses do Wolverhampton têm pela frente os espanhóis do Sevilha.

As meias-finais terão lugar a 16 e 17 deste mês e a final está marcada para dia 21.

Eis os resultados dos oitavos de final da Liga Europa:

2.ª Mão dos oitavos de final

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, 3-0 (2-1)

Copenhagen-Istambul Basaksehir, 3-0 (0-1)

Man. United-LASK Linz, 2-1 (5-0)

B. Leverkusen-Rangers, 1-0 (3-1)

Basileia-E. Frankfurt, 1-0 (3-0)

Wolverhampton-Olympiacos, 1-0 (1-1)

Eliminatória dos oitavos de final a uma mão

Inter de Milão-Getafe, 2-0

Sevilha-AS Roma, 2-0