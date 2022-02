Esposa de Pizzi deixa indireta ao Benfica nas redes sociais

JN/Agências Hoje às 21:30 Facebook

A esposa de Pizzi publicou uma mensagem no Instagram deixando algumas indiretas ao processo que culminou com a cedência do jogador ao Basaksehir, da Turquia, até ao final desta temporada.

"O silêncio até aqui mantido, mantenho, por respeito a ti e ao nosso Benfica. Mereces tudo de bom que a vida tem para te dar e nós estaremos sempre aqui a aplaudir", escreveu Maria Luís, acrescentando ainda: "Como Benfiquista desde que me lembro de ser gente, apenas digo, mais amor pelos nossos, pelos que sentem como nós e dão tudo pelo nosso clube", referiu a esposa de Pizzi.