Esquiador Manuel Ramos está fora da final de slalom gigante no Mundial

JN/Agências Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Manuel Ramos falhou uma porta a meio do traçado, não conseguiu terminar a primeira manga na final de slalom gigante e está afastado da prova no Campeonato do Mundo de esqui alpino, que decorre em França.

Na estreia num Mundial, o covilhanense, de 20 anos, disputou, esta sexta-feira, a final da disciplina em que se sente mais confortável por estar reservada uma vaga portuguesa na prova, depois de na véspera ter falhado um obstáculo, que também o fez ficar fora da classificação e do acesso à segunda ronda da prova, reservada aos 60 mais rápidos.

A primeira manga disputada na final pelo português foi ganha pelo austríaco Marco Schwarz, que fez a descida em 01.19,47 minutos, 58 centésimos mais rápido do que o suíço Marco Odermatt e 76 centésimos à frente do esloveno Zan Kranjec, segundo e terceiro, respetivamente.

PUB

No sábado, os esquiadores lusos voltam a competir, com Ariana Ribeiro no slalom e os três atletas masculinos, Ricardo Brancal, Manuel Ramos e Baptiste Araújo, a disputarem no mesmo dia a qualificação no slalom para a final de domingo, na qual só um poderá estar presente.

Os Mundiais de esqui alpino decorrem até domingo, em Méribel e Courchevel, em França.