Esquiadores lusos ficam-se pela primeira manga no slalom gigante do Mundial

Os dois esquiadores portugueses que competiram, esta quinta-feira, nos mundiais de esqui alpino, que decorrem em França, tiveram prestações modestas, com Manuel Ramos a não terminar a qualificação e Ariana Ribeiro a falhar a segunda manga.

Nuns campeonatos que decorrem nas regiões francesas de Méribel e Courchevel, o atleta covilhanense, que falhou uma das referências a meio do traçado, não conseguiu acabar a prova, ganha pelo israelita Benjamin Szollos, com um tempo de 2.21,3 minutos, mas, devido à vaga portuguesa, disputa a final da disciplina na sexta-feira.

"Foi um acumular de alguns erros ao longo da descida que provocaram o abandono. Ainda assim, os primeiros dois parciais mostraram estar a um bom ritmo e com um tempo relativamente perto dos primeiros classificados. Amanhã (sexta-feira) terei uma nova oportunidade na final do slalom gigante", disse, após a prova, Manuel Ramos, em declarações à agência Lusa.

Ariana Ribeiro, de 17 anos, também estreante no Campeonato do Mundo em absolutos, foi 69.ª na primeira manga, com uma descida feita em 1.20,46 minutos, mais 17,92 segundos do que a 13 vezes medalhada em mundiais, a norte-americana Mikaela Shiffrin.

Embora tenha conseguido o 69.º melhor posto entre as 114 atletas à partida, a esquiadora portuguesa não obteve a qualificação para a segunda manga, reservada às 60 mais rápidas a cortarem a meta.

A prova foi ganha pela favorita Shiffrin. A norte-americana somou a sétima medalha de ouro em mundiais, ao terminar as duas mangas em 2.07,13, mais rápida 0,12 centésimos de segundo do que a italiana Federica Brignone e chegado à meta 0,22 centésimos de segundo antes da norueguesa Ragnhild Mowinckel, no acumulado das duas rondas.

O presidente da Federação de Desportos de Inverno, Pedro Flávio, destacou a "boa prestação" dois atletas, tendo em conta "o nível muito elevado" e estarem a medir forças com os atletas da Taça do Mundo.

O responsável federativo acrescentou que Manuel Ramos, com a presença na final de sexta-feira assegurada, "arriscou durante a prova".

Ariana Ribeiro volta à pista no sábado, para a competição de slalom, e os três esquiadores masculinos, Ricardo Brancal, Manuel Ramos e Baptiste Araújo, disputam no mesmo dia a qualificação no slalom para a final de dia 19, na qual só um poderá estar presente.