O surto do coronavírus no Mundo obrigou a suspensão das competições. Ainda que não haja jogos, os amantes do futebol podem recordar alguns duelos que estão no YouTube. No conforto do lar.

Atlético de Madrid x Real Madrid: Final da Taça do Rei de 2013

Barcelona x Real Madrid, 2015

F. C. Porto x Desportivo das Aves: Supertaça, 2018

Benfica x F. C. Porto: Final da Taça de Portugal de 2004

Benfica x F. C. Porto: 27.ª jornada da época 2016/17

Salgueiros x Sporting: jogo que deu o 17.º título aos leões, em 2000

F. C. Porto x Benfica, 2010, que os azuis e brancos venceram por 5-0

Benfica x Sporting, outubro de 2015. O primeiro clássico para a Liga de Jorge Jesus nos leões

Benfica x Sporting, 2016

Brasil x Alemanha, final do Mundial 2002