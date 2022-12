Está aí 2023, um ano de decisões e emoções fortes

Portugal vai estar representado em Campeonatos Europeus e Mundiais de diversas modalidades

Os portugueses fecharam 2022 a vibrar com a seleção nacional de futebol no Mundial do Catar, e quase não vão ter tempo para acalmarem os corações. 2023 abre com o Campeonato do Mundo de andebol masculino (Polónia e Suécia), no qual Portugal integra o Grupo D, juntamente com Coreia do Sul, Islândia e Hungria. Entre novembro e dezembro joga-se o Mundial de andebol feminino, para o qual a equipa das quinas ainda procura qualificar-se.

Pelo meio, disputa-se o Europeu de pista coberta (a a 5 de março, em Istambul, Turquia), onde Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pichardo devem defender os ouros de 2021, em Torun (Polónia). Pichardo procurará o bis em Mundiais em Budapeste, Hungria (19 a 25 de agosto). No râguebi, Portugal regressa aos Mundiais. Em França, os "lobos" estão no Grupo C, com País de Gales, Austrália, Fiji e Geórgia.