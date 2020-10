Sporting: "Esta equipa de arbitragem não pode voltar a apitar"

Hoje às 00:22 Facebook

O diretor de Comunicação do Sporting, Miguel Braga, usou o Twitter para criticar a atuação dos árbitros e do VAR no jogo entre o Paços de Ferreira e o F. C. Porto, que terminou com a vitória dos castores, por 3-2.

O responsável leonino começa por considerar "grave" o VAR ter chamado o árbitro e "muito grave" o juiz Nuno Almeida ter decidido anular um golo ao Paços de Ferreira, após ver as imagens.

Miguel Braga sobe, depois, de tom e diz ter sido "gravíssimo" o penálti marcado a favor do F. C. Porto.

"Não basta encostar dois jogos na prateleira. Esta equipa de arbitragem não pode voltar a apitar. Em nome da credibilidade da arbitragem", finaliza o diretor de comunicação do Sporting.