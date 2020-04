Está instalada a polémica entre Pinto da Costa e o presidente do Sindicato de Jogadores

JN Hoje às 13:34 Facebook

Presidente do F. C. Porto garante que os capitães do clube garantem que querem voltar a competir. Joaquim Evangelista diz que os jogadores estão preocupados com o regresso do campeonato.

Está instalada a polémica entre Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, e o Joaquim Evangelista, líder do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, a propósito de uma entrevista deste último à RTP3, na qual afirmou que o campeonato não deve ser retomado, porque os jogadores estão preocupados com a saúde.

Pinto da Costa discorda sobre o teor das declarações produzidas e garante, ao jornal O Jogo, que os capitães do F. C. Porto querem voltar a competir: "Falei pessoalmente com os nossos capitães e todos querem jogar. Falei com outros presidentes e disseram-me o mesmo a respeito dos jogadores deles. Todos têm vontade em jogar, portanto ele [Joaquim Evangelista] não pode afirmar uma coisa que não corresponde à verdade".

Nas últimas semanas, a Liga e os clubes têm discutido os moldes do regresso à competição, não havendo, contudo, uma data oficial para que o campeonato português seja retomado. No entanto, o grosso das equipas devem regressar aos treinos no início de maio e a Liga poderá ser reatada no início de junho para ficar concluída antes do início de agosto. Antes de cada jogo, os jogadores terão de ser devidamente testados à Covid-19, assim como os treinadores e membros do staff, para se despistar qualquer sintoma do novo coronavírus.

Ao que tudo indica, os jogos serão disputados à porta fechada. Faltam dez jornadas para a conclusão da Liga.