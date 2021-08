Estabilidade do Benfica nas mãos de Jorge Jesus

Luís Antunes Hoje às 08:02 Facebook

Sucesso no play-off intensificará a luz da serenidade, sustentada nos recentes resultados, e até pode dar "imunidade" eleitoral a Rui Costa. Eventual desaire permite abrir caminho a um clima de pré-campanha.

O Benfica de Jorge Jesus inicia esta quarta-feira, às 20 horas, na Luz, uma das batalhas mais importantes da história contemporânea do Benfica no jogo com o PSV, que começa a decidir um lugar na fase de grupos da maior prova de clubes do Mundo. O técnico tem em mãos um duelo com repercussões que extravasam amplamente, a todos os níveis, o âmbito do futebol.

O treinador está forçado a redimir-se e a recuperar a moral e estado de graça perdidos após uma época atípica (covid-19 e ausência de adeptos), desastrosa do ponto de vista desportivo e financeiro. Qualquer passo em falso - seria a segunda eliminação seguida da fase de grupos da Champions - pode indiciar o princípio do fim, mesmo que a prazo, do técnico, já no último ano de contrato.