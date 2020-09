Estádio com 8300 lugares vai ter 1600 espectadores no regresso dos adeptos na Bélgica

AFP/JN Hoje às 16:42 Facebook

A Bélgica tem algumas das restrições mais duras da Europa face à pandemia de covid-19, mas neste fim de semana permitirá o regresso dos adeptos aos estádios nas ligas nacionais de futebol pela primeira vez em seis meses.

Esta sexta-feira, o Eupen, da primeira divisão, receberá o rival da Pro League Ghent, no Kehrwegstadion, assim como um número limitados de espectadores.

A liga e os clubes concordaram com regras sanitárias e de distanciamento social. O Eupen, por exemplo, terá 1600 bilhetes para 8300 lugares.

Outros jogos ao longo do fim de semana permitirão um número maior de adeptos, mas ainda limitado, incluindo os disputados por equipas maiores como o FC Brugge e o Anderlecht.

O estádio do Anderlecht, temporariamente modificado por acordo com as autoridades locais, terá apenas disponível um terço da capacidade normal de 19 mil lugares.

A Bélgica teve um dos surtos mais intensos do novo coronavírus na Europa, com cerca de 10 mil mortos entre 11,5 milhões de habitantes. Mas, juntamente com a França, está entre os primeiros países a reabrir os estádios, enquanto as equipas de países como Portugal, Itália, Inglaterra, Espanha e Alemanha ainda jogam com as bancadas vazias.