Estádio da AD Sanjoanense assaltado duas vezes na última semana

Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Desportiva Sanjoanense anunciou, esta segunda-feira, que o Estádio Conde Dias Garcia, onde habitualmente se realizam os jogos do emblema de São João da Madeira, foi assaltado por duas ocasiões na última semana.

Segundo o comunicado divulgado pela AD Sanjoanense, "no primeiro assalto os invasores levaram algumas ferramentas de auxílio ao trabalho diário do clube" e no segundo ato apenas "conseguiram aceder aos balneários do estádio".

O emblema de São João da Madeira lamentou esta ação "num período em que vivemos um contexto inédito e desconhecido, e durante o qual deve imperar uma forte união e um extremo sentido de sociedade".

As autoridades foram chamadas ao local e a AD Sanjoanense garante que tudo vai fazer "para que a justiça se reponha".