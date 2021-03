Estádio da Juventus recebe seleção nacional no arranque para o Mundial'22

NB Hoje às 18:29 Facebook

Cristiano Ronaldo nem terá de sair de casa, assim seja convocado por Fernando Santos. Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta quarta-feira "a seleção nacional fará a sua preparação e disputa o jogo inaugural das eliminatórias para o Mundial"22 nas instalações e no estádio da Juventus, na cidade de Turim (Itália)".

O encontro com o Azerbaijão, recorde-se, estava inicialmente previsto para se realizar na casa do Sporting, o Estádio de Alvalade.

Devido ao conjunto de restrições de viagens com origem e destino em Portugal e noutros país, motivado pela pandemia da covid-19, obrigaram a FPF a trabalhar em planos alternativos. Analisadas as diferentes soluções, ficou definido que o Portugal - Azerbaijão se realiza no estádio do clube de Cristiano Ronaldo, no dia 24 de março, quando os relógios portugueses marcarem 19h45.

"O Estádio do Sporting Clube de Portugal receberá um dos restantes jogos da qualificação, a anunciar em tempo oportuno", referiu ainda a FPF.

Após esse desafio, a seleção nacional joga com a Sérvia, em Belgrado, a 27 de março, e no Luxemburgo no dia 30, completando assim o primeiro ciclo de jogos a contar para a qualificação europeia do Mundial 2022.

"A Federação Portuguesa de Futebol agradece às autoridades portuguesas os esforços que foram feitos para evitar esta alteração, ao Sporting Clube de Portugal pela compreensão da necessidade de alteração, à Federação e ao Governo italianos e, naturalmente, à Juventus e ao seu Presidente pela disponibilidade para auxiliar a Seleção Nacional num momento especialmente difícil", refere ainda a FPF em comunicado.