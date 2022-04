Estádio da Luz à vista para ser o salão de festas dos dragões

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:21 Facebook

F. C. Porto tem a possibilidade de ser campeão nacional em casa do Benfica. Registo contra adversários favorece dragões.

A cinco jornadas do fim do campeonato, o F. C. Porto vê o título cada vez mais próximo. A equipa de Sérgio Conceição pode ser campeã na Luz, caso vença todos os jogos até ao embate com o Benfica, na penúltima jornada da Liga, e o Sporting siga o mesmo registo dos dragões. Isto porque os azuis e brancos têm seis pontos de avanço sobre o segundo classificado, mas na prática são cinco porque estão em desvantagem no confronto direto (o Sporting empatou 2-2, no Dragão; em Alvalade, o clássico ficou 1-1).

Assim pode ser a segunda vez que os azuis e brancos conquistam o título nacional no Estádio da Luz, depois de em 2010/2011, com André Villas-Boas, o jogo ter ficado marcado pelos jogadores portistas festejarem o campeonato às escuras e com o sistema de rega ligado. Caso o cenário do título venha a acontecer no recinto do Benfica, a Luz seria o estádio em que o F. C. Porto comemoraria mais campeonatos fora do Dragão - já foi campeão uma vez em Alvalade (1994/95) e em 1998/99 entrou no recinto do Sporting já na condição de pentacampeão, depois de festejar antes do jogo. Curiosamente, em 1940, os dragões venceram a Liga no Campo das Amoreiras, que naquela altura era a casa do Benfica.