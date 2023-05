Estádio da Luz pode receber a final da Liga dos Campeões

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 10:03 Facebook

Instabilidade política na Turquia pode levar a final da Champions League para o Estádio da Luz.

O Estádio da Luz pode vir a ser o palco da final da Liga dos Campeões de futebol desta temporada, devido à possível instabilidade política na Turquia.

De acordo com a notícia avançada na passada quinta-feira pelo jornal britânico Daily Mail, a UEFA abordou os responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol para sondar a possibilidade de a final da competição ser em Lisboa.

O organismo responsável pelo futebol europeu teme que as eleições presidenciais turcas, que arrancam na próxima semana, possam causar instabilidade política e confrontos entre fações opostas, uma vez que, de acordo com algumas sondagens realizadas no país, Recep Erdoğan pode perder o cargo de presidente, após 20 anos no poder - antes de ser eleito presidente, em 2014, Erdoğan foi eleito primeiro-ministro, em 2003. O líder da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, acumula perto de 50% das intenções de voto, em alguns dos estudos realizados.

A final, que está marcada para o dia 10 de junho, no Estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, pode, assim, ser realocada para o Estádio da Luz, que já recebeu a final da competição nas edições de 2014 e 2020.