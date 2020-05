Estádio do Aves também já foi aprovado pela DGS

Nuno Barbosa Hoje às 18:23 Facebook

O estádio do Aves integra, agora, o lote dos autorizados a receber jogos no regresso da Liga, juntando-se aos de Cidade do Futebol, Bessa, Capital do Móvel, Cidade de Barcelos, D. Afonso Henriques, Dragão, João Cardoso, Alvalade, Marítimo, Municipal de Braga, Luz e Portimão.

O anúncio foi feito pelo próprio clube, através de um comunicado.

"O Estádio do Clube Desportivo das Aves foi aprovado pelas autoridades sanitárias para receber jogos da Liga NOS. A Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS) emitiu um parecer favorável à utilização do Estádio do Clube Desportivo das Aves, depois da inspeção realizada na manhã desta sexta-feira", pode ler-se no site do Aves.

E prossegue: "A autorização favorável foi concedida depois das visitas efetuadas, da implementação das diretrizes exigidas e da documentação transmitida para aquele organismo, pelo que o CD Aves poderá disputar os jogos na condição de visitado, no seu estádio".

Por aprovar estão apenas os palcos de Rio Ave e V. Setúbal.