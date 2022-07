Estádio do Barcelona passa a chamar-se Spotify Camp Nou

JN Hoje às 17:42 Facebook

O mítico recinto do Barcelona, o Camp Nou, passa a partir desta sexta-feira a ter um novo nome: Spotify Camp Nou. Pela primeira vez na sua história, o emblema catalão aceitou um patrocinador para o seu estádio, que vai pagar cerca de 70 milhões de euros por cada uma das quatro temporadas do contrato.

O vínculo não se aplica apenas ao recinto, estende-se às camisolas das equipas masculinas e femininas. O serviço de streaming de música, podcast e vídeo, lançado em 2008, é um importante apoio para o presidente do Barcelona, cujas finanças atravessam um período complexo.

"A partir de hoje, a Spotity passa a fazer parte da nossa história. Com esta aliança, unimos dois mundos: a música e o futebol. Estamos convencidos que podemos dar novos conteúdos e experiências únicas aos nossos seguidores e graças a isso estarão mais perto do que nunca do Barça. Também damos espaço à criatividade, à imaginação e à diversidade. Viva ao Barça e bem-vindo ao Barça", escreveu Laporta, nas redes sociais do clube.

O acordo, válido por quatro anos, contempla o pagamento de 280 milhões de euros. A Rakuten, antigo patrocinador, apenas oferecia 55 milhões por ano. Ainda assim, é apenas um pequena bolsa de ar para o clube que no fim do ano passado acumulava uma dívida de 1,3 mil milhões de euros. Por isso, tem tido dificuldades para efetuar contratações devido às regras do fair-play financeiro.