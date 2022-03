Estádio do Barcelona será rebatizado como Spotify Camp Nou

JN Hoje às 20:54 Facebook

Pela primeira vez na história, o clube espanhol adicionará o nome de um patrocinador ao novo do mítico estádio. Parceria válida a partir da próxima época.

Momento histórico na vida do Barcelona, com o clube catalão a anunciar um acordo de patrocínio com a Spotify, que contempla que o nome da empresa sueca faça parte do nome do estádio.

A partir de 2022/23, e durante quatro temporadas, o anfiteatro "culé" será Spotify Camp Nou, algo inédito. A Spotify será o principal patrocinador do colosso catalão e, por isso, também terá o nome na parte da frente das camisolas das equipas masculina e feminina, de jogo e de treino.

Em comunicado, o Barcelona explica que "a colaboração com a Spotify é parte do objetivo de encontrar parceiros que partilhem os valores e a filosofia do clube" e específica que entre os objetivos comuns está a "oportunidade de criar uma plataforma que ajude os artistas a interagir com a comunidade global de adeptos do Barcelona".

A concretização do acordo, contudo, ainda está dependente da aprovação dos sócios, numa assembleia-geral marcada para 3 de abril.

Os valores envolvidos no negócio não foram revelados.