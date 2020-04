Estádio do Borussia Dortmund utilizado como centro para doentes

Lusa Hoje às 15:58 Facebook

O Borussia Dortmund acolherá a partir de sábado, na zona norte do estádio, pessoas infetadas ou com suspeita de estarem infetadas com Covid-19, anunciou esta sexta-feira o clube alemão.

"O BVB [Borussia Dortmund] já tratou do espaço necessário", em cooperação com a associação médica da região, adiantou o clube, que pretende aliviar o trabalho dos consultórios médicos da cidade e evitar que se criem novas cadeias de contágio em salas de espera.

O propósito é colocar à disposição das autoridades de saúde uma instalação moderna, onde as pessoas poderão ser orientadas por médicos, determinando se irão permanecer no domicílio ou se necessitam de internamento hospitalar.

"Evidentemente, é uma ideia invulgar, mas lá [no estádio] temos condições ótimas e acolhemos bem a proposta", justificou Dirk Spelmeyer, presidente da associação médica de Dortmund, cidade na região da Renânia do Norte-Vestfália, uma das mais afetadas na Alemanha pela pandemia.

A Alemanha regista 87244 casos de pessoas infetadas e 1138 mortes.