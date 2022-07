Fila no Dragão para comprar bilhetes da Supertaça

João Filipe Brandão Hoje às 10:11 Facebook

Bilheteira do recinto com mais de uma centena de pessoas para garantir um ingresso para a partida.

A Supertaça entre o F. C. Porto e o Tondela disputa-se no próximo dia 30 e os adeptos dos azuis e brancos deslocaram-se, esta sexta-feira, à bilheteira do Estádio do Dragão para garantir um lugar no Estádio Municipal de Aveiro.

A bilheteira do recinto dos azuis e brancos abriu às 10 horas e já às 9 horas havia mais de uma centena de pessoas nas filas para assistirem ao primeiro jogo oficial da época 2022/23.

Vejas as imagens: