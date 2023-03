Estádio do Dragão está lotado para o jogo com o Inter de Milão

JN Hoje às 13:06 Facebook

O F. C. Porto anunciou que a lotação do Estádio do Dragão para o jogo com o ​​​​​​​Inter de Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está lotada.

O Estádio do Dragão vai encher na noite de 14 de março para o jogo entre o F. C. Porto e o Inter de Milão, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A informação foi partilhada, esta quarta-feira, pelo clube portista.

Os dragões procuram virar a seu favor a eliminatória frente ao clube italiano, depois do 1-0 registado no jogo da primeira mão favorável aos milaneses.