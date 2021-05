Estádio do Dragão pode receber a final da Champions

JN Hoje às 16:28 Facebook

O jornal "New York Times" avança, este domingo, que o Estádio do Dragão pode receber a final da Liga dos Campeões, entre o Manchester City e o Chelsea, marcada para 29 de maio. Wembley está na linha da frente.

A final da Liga dos Campeões tem como palco previsto a cidade de Istambul, na Turquia, mas pode afinal mudar-se para Londres ou, até mesmo, Portugal, mais concretamente para a cidade do Porto. Segundo o jornal norte-americano "New York Times", a UEFA e o Governo do Reino Unido estão em conversações para mudar o destino da final da Liga dos Campeões, devido às medidas de restrição que estão em vigor na Turquia e pelo facto de o país estar na lista vermelha dos ingleses, e o Estádio do Dragão é hipótese.

Se a final se realizasse em Istambul, os jogadores e equipa técnica teriam obrigatoriamente de cumprir dez dias de isolamento no regresso ao Reino Unido, o que complicaria a preparação para o Europeu, que começa em junho. Assim, ainda segundo a mesma publicação, o Estádio de Wembley, em Londres, está na linha da frente para receber a final da Liga milionária mas, caso não seja possível, o Dragão está como segunda opção.

O "New York Times" escreve que os representantes do futebol português já se disponibilizaram para organizar a final e, na última sexta-feira, o governo de Boris Johnson incluiu Portugal na lista "verde", sendo um dos países para onde os britânicos podem viajar sem precisarem de cumprir quarentena no regresso, o que também é um fator a ter em conta.

A UEFA e as autoridades britânicas reúnem-se esta segunda-feira para debater o assunto e a decisão deverá ser tomada em breve. Caso a Liga dos Campeões se realize no Dragão, será o segundo ano consecutivo que Portugal será palco da fase final da Champions. Na época passada, os últimos jogos da principal competição europeia de clubes decorreram no Estádio de Alvalade e no Estádio da Luz, em Lisboa.