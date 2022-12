Estádio do Dragão recebe Supertaça de futebol virtual

JN Hoje às 15:39 Facebook

A Supertaça de futebol virtual, competição organizada pela FPF, vai ser disputada, pela primeira vez, no Estádio do Dragão.

O duelo, marcado para 6 de janeiro, às 20.30 horas, na tribuna VIP do Estádio do Dragão, vai ser disputado entre o e F. C. PortoSoccersoul, vencedores da Taça de Portugal de futebol virtual, e os K1CK, atuais campeões nacionais.

No evento estarão várias personalidades e lendas do futebol nacional, numa grande celebração do futebol virtual nacional.

"Estamos muito satisfeitos pela escolha do Estádio do Dragão para receber esta competição. É a primeira vez que o nosso Estádio acolhe uma prova de futebol virtual e é mais um passo que damos. A nossa casa já está habituada a organizar grandes eventos de futebol e agora vamos receber, pela primeira vez, também uma prova de futebol virtual da Federação", afirmou Tiago Gouveia, Diretor de Marketing do F. C. Porto.