Estádio do Dragões Sandinenses assaltado

As instalações desportivas do Dragões Sandinenses foram assaltadas, esta madrugada, sendo que os ladrões roubaram material no valor de 10 mil euros. "É um rombo grande", diz o dirigente Manuel Gomes. Caso já foi entregue à Guarda Nacional Republicana.

Quando os responsáveis do clube gaiense chegaram às instalações depararam-se com o caos instalado e com a ausência de material variado. No total foram furtadas 12 portas de alumínio, um sistema de som, um televisor e uma máquina de filmar, perfazendo um valor de 10 mil euros. Manuel Gomes, dirigente do clube de Gaia, que atua na Divisão de Honra, da A. F. Porto, mostrou-se bastante abalado com o caso.

"Vamos continuar a época dentro do possível, mas foi um rombo grande. Hoje já cancelámos os treinos da formação, por uma questão de segurança", contou, ao JN.

Além do material roubado os suspeitos também vandalizaram o local, provavelmente na busca de itens de maior valor. Esta não é a primeira vez que o Estádio do Tourão é assaltado, devido à natureza isolada do local onde o campo se situa.

Os Dragões Sandinenses chamaram a GNR ao local e já solicitaram apoio à Junta de Freguesia de Sandim e à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.