Estádio do Famalicão é aprovado e vai receber F. C. Porto na quarta-feira

O Estádio Municipal do Famalicão recebeu parecer favorável das autoridades de saúde e vai receber jogos da I Liga. O F. C. Porto desloca-se na quarta-feira, 3 de junho, a Famalicão na retoma do campeonato.

O comunicado da Liga Portuguesa de Futebol informa que o Estádio do Famalicão é o 16.º estádio a receber parecer favorável das autoridades de saúde. A equipa da casa disputa um jogo na próxima quarta-feira, 3 de junho, com o F. C. Porto.

Além do recinto do Famalicão, foram já aprovados pela Direção-Geral da Saúde o Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Portimão Estádio, Cidade do Futebol (FPF), Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Estádio do Bessa (Boavista), Estádio do Rio Ave, Estádio do Desportivo das Aves e o Estádio do Bonfim (Vitória de Setúbal).